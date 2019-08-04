Французскому изобретателю удалось пересечь Ла-Манш на летающей доске

Инженер Франки Запата сделал это со второй попытки. Прямую трансляцию вел телеканал BFM. Этим утром Запата под аплодисменты своих поклонников стартовал с пляжа близ французской коммуны Сангатт. Во время полета он успешно приземлился на специально размещенную в проливе платформу для дозаправки и закончил свой путь в городе Сент-Маргарет Бэй в Великобритании. На преодоление маршрута ушло менее двадцати пяти минут. Летающая платформа снабжена пятью реактивными двигателями, они позволяют разгоняться до четырехсот километров в час. Двигатели работают на авиакеросине. Платформа может подниматься на высоту до трех с половиной километров.