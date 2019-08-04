Более двухсот российских туристов не могут вылететь из Болгарии, — об этом агентству ТАСС рассказал генеральный консул России в Варне Владимир Климанов. По его словам, несколько групп российских туристов ждут вылета уже вторые сутки. Консул уточнил, что речь идет о пассажирах авиакомпании Bulgaria Air. Дипломат предположил, что перевозчику не хватает самолетов. Он выразил надежду, что вопрос решится в ближайшие часы.