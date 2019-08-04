Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на домашнем стадионе перед матчем с «Краснодаром»

По некоторым данным, конфликт возник после того, как болельщики подвинули забор, огораживающий зону для курения.

Драка фанатов с ОМОНом произошла накануне вечером и оказалась запечатлена на видео. На записи видно, как большая группа болельщиков стоит напротив строя бойцов спецподразделения. Кто-то из пришедших на матч пытается предотвратить стычку, предупреждая, что к ОМОНовцам лучше не подходить. Тем не менее, вскоре участники противостояния начали толкаться, и почти сразу началась драка. Бойцы, активно применяя резиновые дубинки, сначала потеснили фанатов, но потом те подобрали железный забор и кинули его в ОМОНовцев. Видеозапись обрывается после того, как активные столкновения прекратились, а две шеренги силовиков оказались окружены болельщиками «Зенита». На сайте клуба сообщается, что организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование инцидента. Что касается самого матча, то он закончился вничью со счетом 1:1.

Это уже второй инцидент с участием ОМОНа и фанатов за последнее время. 20 июля силовики избили болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом».