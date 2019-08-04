В подмосковном лагере произошло массовое отравление

Пострадали 10 детей.

Отравление произошло в молодежном центре «Солнечный Олимп» в Коломенском районе Московской области. С жалобами на боль в животе к медикам обратились 10 детей и один воспитатель. Госпитализация потребовалась семи воспитанникам лагеря, их доставили в инфекционное отделение больницы, где они находятся под наблюдением. Состояние детей, у которых обнаружили кишечную инфекцию, оценивается как удовлетворительное, сообщили в областном Минздраве. По некоторым данным, пострадавшие — дети от 9 до 15 лет из Москвы Астраханской области и Воскресенка. Что именно стало причиной отравления, пока неизвестно. Это будут выяснять специалисты регионального Роспотребнадзора, они проводят эпидемиологическое исследование. Следственный комитет начал свою проверку, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

За последние несколько недель это по меньшей мере четвертое массовое отравление в детском лагере. До этого по той же причине закрыли детские учреждения в Крыму, Тверской области и под Владивостоком