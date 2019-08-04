Более 800 человек по данным ОВД-инфо задержали вчера на несанкционированной акции за честные выборы в центре Москвы

Во многие отделения приезжали сотрудники СК и допрашивали людей по делу о так называемых «массовых беспорядках». 20 человек оставили на ночь в отделениях полиции.

Жесткие задержания, затем длительные часы пребывания в полицейских участках. Не всех людей отпустили. Так до суда в полиции оставили руководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгия Албурова. В ОВД «Таганский» дважды приезжала скорая – задержанным становилось плохо, сообщает МБХ-Медиа. У многих людей, задержанных на акции за честные выборы, силовики отобрали мобильные телефоны, требовали предоставить им пароли от соцсетей и мессенджеров, чтобы изучить переписку. Почти во все отделения приехали сотрудники Следственного комитета. Они допрашивали задержанных по делу о якобы массовых беспорядках на акции 27го июля. Следователи в ряде ОВД не давали копию протокола и говорили, что у задержанных нет права на звонок, к ним не пускали адвокатов.

В деле о так называемых беспорядках появилось ещё три фигуранта. В ОВД Люблино задержанной девушке обещали отрубить пальцы если откажется сдать отпечатки, сообщает ОВД-инфо. Больше 50ти задержанных на акции несовершеннолетние эту цифру назвал Интерфаксу детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович. Почти всех отпустили. Вчерашние задержания на бульварах, Пушкинской и Трубной площадях как и неделю назад, были предельно жёсткими. Однако кандидат в муниципальные депутаты от ЛДПР Валерий Булыгин в эфире «Дождя» назвал действия омоновцев и полицейских цитата «достаточно мягкими». Любопытно, что прямо во время интервью Булыгина задержали несколько омоновцев и отвели в автозак.

В Росгвардии рапортовали, что на вчерашней акции в числе задержанных оказался мужчина, который находился в федеральном розыске.