«Зенит» вместе с правоохранительными органами проведет расследование столкновений болельщиков и ОМОНа во время матча

Футбольный клуб Зенит вместе с правоохранительными органами проведет расследование после столкновений болельщиков и ОМОНа во время матча с «Краснодаром». Об этом говорится в официальном заявлении Зенита. Там подчеркивается, что футбольный клуб сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для посетителей. Столкновения произошли в перерыве матча четвертого тура российской Премьер-лиги в Петербурге. Матч закончился ничьей 1:1.