В Лондоне сегодня пройдет матч за Суперкубок Англии между футболистами Манчестер Сити и Ливерпуля

По традиции, в Суперкубке играют чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии. Ввиду того, что «Ман Сити» в предыдущем сезоне выиграл оба упомянутых турнира, его соперником в матче станет «Ливерпуль», занявший в АПЛ второе место.

В Чемпионате «Ливерпуль» отстал от Сити всего на одно очко, но зато преуспел в Лиге чемпионов. Так что сегодня на Уэмбли сойдутся, без преувеличения, два лучших клуба Европы.

В межсезонье составы соперников не сильно изменились. Ливерпуль обошелся без громких приобретений. «Сити» усилился лишь опорником Родри из Атлетико.

Из тех, кто не сможет сегодня выйти на поле — нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане. И полузащитник «Сити» Рияд Марез.

Встреча за Суперкубок Англии начнется в 17 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.