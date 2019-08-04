Лондонский аэропорт Хитроу отменяет свыше 170 рейсов из-за намеченной на понедельник и вторник забастовкой работников

Она связана с разногласиями по поводу зарплат между британским профсоюзом Unite union, в которую входят сотрудники служб безопасности, пожарные и инженеры, и руководством аэропорта. Как сообщает агентство Associated Press, профсоюз отверг предложение о более чем 7%-м повышении заработной платы, сочтя его слишком маленьким. В Хитроу пока не сообщают, какие именно рейсы отменены, однако, как отмечает Би-би-си, будут затронуты более 90 авиаперевозчиков. Ранее «Аэрофлот» предупредил пассажиров об отмене своих рейсов в Хитроу.