Около 830 человек задержаны в ходе акции за свободные выборы в центре Москвы

Им вменяют нарушение правил участия в акции и неповиновение требованиям сотрудника полиции. Это грозит штрафами и арестами до пятнадцати суток, сообщает проект ОВД-Инфо. Сколько человек оставлены на ночь в отделах полиции, пока точно неизвестно.

Власти акцию не согласовали, поэтому она проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу.

По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, однако полиция и Росгвардия их жестко задерживала.

Вчерашний сценарий – выходить в любую точку Бульварного кольца – эффективен. Об этом сказал «Эху» соратник политика Алексея Навального, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Спустя несколько минут его задержали на Трубной площади. По мнению Албурова, численность акций будет только возрастать, несмотря на попытку запугать людей с помощью уголовного дела о массовых беспорядках.