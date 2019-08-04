Полиция Техаса расценила бойню в торговом центре города Эль Пасо, как преступление на почве ненависти

Подозреваемый задержан.

21-летний Патрик Крусиус открыл стрельбу по людям возле супермаркета Уолмарт утром в субботу. Одетый во все черной и вооруженный автоматической винтовкой, преступник затем зашел в супермаркет и продолжил хаотично стрелять по людям там. В результате не менее 20 человек погибли, больше 20 пострадали, причем 13 находятся в критическом состоянии. Стрельба произошла в техасском городе Эль Пасо, прямо на границе с Мексикой. Приграничные контрольно-пропускные пункты находятся прямо в черте города, в миле от даунтауна. Полиция по прибытии обезвредила и арестовала Крусиаса, жителя города Аллена, недалеко от Далласа. Известно, что полиция и фбр изучают сейчас некий манифест, содержащий ненавистнические высказывания в адрес эмигрантов, но власти пока не подтверждают связь манифеста с массовым расстрелом и принадлежность авторства убийце. — 4-страничный документ призывает «дать ответ на вторжение испаноязычных эмигрантов в Техас» и защитить страну от «культурного и этнического замещения». Манифест также симпатизирует стрелку, открывшему огонь в мечети в Новой Зеландии ранее в этому году, когда были убиты 49 человек. Новозеландский стрелок, в свою очередь, написал антиисламский и расистский манифест, выражающий симпатии подростку, расстрелявшему 9 чернокожих прихожан церкви в Чарльстоне, штате Южная Каролина, в 2015 году.

Президент США Дональд Трамп, который неоднократно говорил о «вторжении» эмигрантов из Мексики и стран Центральной Америки, назвал произошедшее «проявлением трусости» и «актом ненависти», отметив, что «нет никаких причин или мотивов, которые могли бы оправдать убийство невинных людей».