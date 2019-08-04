Американский режиссер-документалист, обладатель премии «Оскар» Донн Алан Пеннебейкер умер в возрасте 94 лет

Он умер в четверг у себя дома в США по естественным причинам, сообщило сегодня агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сына режиссера.

Одними из самых известных работ, снятых режиссером более чем за полувековую творческую карьеру, стали документальные фильмы о выдающихся музыкантах, в том числе, Бобе Дилане, Элисе Купере, Дэвиде Боуи, Джими Хендриксе, группе Depeche Mode.

Пеннебейкер также сотрудничал с несколькими президентами США и создал картины о предвыборных кампаниях Джона Кеннеди и Билла Клинтона.