Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены

Такие данные сообщили власти и полиция штата. Дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

В числе погибших оказались трое мексиканцев, еще шестеро пострадали, сказал в видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в преступлении 21-летний Патрик Крузиос перед тем, как устроить стрельбу, опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт в новозеландской мечети. Он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного «нашествия».