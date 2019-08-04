Власти Иркутской области завершило подсчет пострадавших при наводнении

В списке около 43 тысяч человек. Все получили по 10 тысяч рублей материальной помощи. Половина из них получила по 100 или 50 тысяч за полную или частичную утрату жилья. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко. По его словам, выдача компенсаций должна завершиться до 10 августа. Власти также ведут работу по выдаче пострадавшим жилищных сертификатов.

Правительство региона договорилось с банками о реструктуризации кредитов для предпринимателей, чей бизнес пострадал в ходе сильных паводков этим летом.

Кроме того, Левченко рассказал, что Московский институт «Гидропроект» разработает новые дамбы для городов Нижнеудинск и Тулун. Они будут построены с учетом формирования в этих городах подтапливаемых зон, из которых принято решение вынести жилье и социальные объекты.