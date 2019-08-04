Более 20 человек арестованы в Гонконге за участие в массовых беспорядках

Полиция отмечает, что речь идет в том числе о «незаконных собраниях и нападениях». Накануне в Гонконге прошли акции, в которых, по данным СМИ, приняли участие десятки тысяч человек. Вначале протестующие находились на оговоренной с властями территории, однако затем вышли за ее пределы. Они

забросали автомобильную парковку возле полицейского участка кирпичами, расписали стены здания краской, устроили поджоги мусорных баков. Полиция несколько раз применила слезоточивый газ. Демонстранты также ненадолго блокировали тоннель Кросс — Харбор, связывающий остров Гонконг и полуостров Коулун. Один из участников залез на флагшток и снял с него флаг Китая, а затем бросил в бухту Виктория.

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволяют выдачу подозреваемых в материковую часть Китая. После того, как власти отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией чрезмерно жестких методов против участников протестов.