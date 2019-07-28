Следственный комитет завел дело об отмывании денег в отношении Фонда борьбы с коррупцией

По данным следователей, сумма может составлять порядка миллиарда рублей. Кто проходит подозреваемым, не уточняется. Как передает телеканал RT, речь идет о сборе средств на президентскую кампанию Алексея Навального в 2017 году.

Это можно расценить как политическую деятельность, учитывая последние события, — сказал «Эху» генеральный директор Центра Трансперенси Интернешнл – Россия Антон Поминов.

Поминов добавил, что вряд ли подобные проверки могут как-то значительно ухудшить ситуацию с ФБК.