Несколько человек, задержанных в ходе акции за свободные выборы, были оставлены на ночь в полиции

По данным проекта ОВД-Инфо, всего накануне в центре Москвы было задержано около 830 человек.

Как рассказали правозащитники, часть людей отпустили с протоколами о нарушении правил проведения акции. Других под обязательно о явке для составления протоколов. При этом у задержанных изъяли мобильные телефоны. Некоторых заставляли писать отказ от адвокатов.

В ОВД Люблино заперли дверь после разговора с членом СПЧ Екатериной Винокуровой. Почему именно это произошло никакого объяснения нет, — сказала она в интервью «Эху».

Винокурова добавила, что в этом же ОВД сотрудники отказали родственникам в передаче еды и воды для задержанных.