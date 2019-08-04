Правительство сегодня должно принять решение о начале строительства жилья для пострадавших от наводнения в г.Тулун

Правительство сегодня должно принять решение о начале строительства жилья для пострадавших от наводнения в городе Тулун Иркутской области.

Без домов из-за наводнения остались тысячи жителей. Им срочно требуется жильё. Вице-премьер Виталий Мутко уверяет, что люди скоро его получат. Последние дни правительственная комиссия во главе с Мутко следила за тем, как восстанавливают пострадавшее жильё и социальные объекты. Чиновник обещал, что до конца этого дня все решения, необходимые для начала строительства нового жилья, будут приняты, передаёт Интерфакс. До 10 августа необходимо составить список объектов, которые должны быть восстановлены. Вместо детского сада и школы, разрушенных наводнением в Тулуне, построят новые здания на других участках, пообещал Мутко. Жителям города, которые хотят переехать в другие регионы, в ускоренном темпе выдадут сертификаты. Все социальные службы для решения вопросов пострадавших работают в оперативном режиме, заверил глава правительственной комиссии. Тулун последние дни переживает вторую волну наводнения. Возникла угроза нового прорыва дамбы. С конца июня из-за наводнений в Иркутской области погибли 25 человек, шестерых продолжают до сих пор искать.

На затопленных территориях Иркутской области власти также планируют ввести особый режим, запрещающий возведение жилья и социальных объектов.