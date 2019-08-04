Даниил Медведев победил Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Вашингтон

Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Вашингтоне. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина.

В финале Медведев сыграет с 24-летним австралийцем Ником Кирьосом, который в своем полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса. Матч пройдет предстоящей ночью, начало – в полночь по московскому времени.