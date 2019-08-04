Вода остается в 230 домах 8 населенных пунктах Иркутской области

В 5 селах нет электроснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Между тем, уровень воды в реки Ия в Тулуне, который сильнее всего пострадал от наводнения, опустился ниже критической отметки, говорится на сайте администрации города.

Паводки и наводнения в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено почти 11 тысяч домов. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило почти 2 тысячи зданий. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.