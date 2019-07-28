Около 830 человек задержаны в ходе акции за свободные выборы в центре Москвы

Из них свыше 80 несовершеннолетние и полтора десятка журналистов. Такие данные приводит проект ОВД-Инфо. Также известно о как минимум 18 пострадавших. Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции и неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Им грозят штрафы или до пятнадцати суток ареста.

Сколько человек оставлены на ночь в отделах полиции, точно неизвестно.

Власти акцию не согласовали, поэтому она проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу.

По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, однако полиция и Росгвардия их жестко задерживала.

Произошедшее накануне в центре Москвы вообще нельзя назвать митингом, — сказал «Эху» член СПЧ Игорь Каляпин.

Каляпин добавил, что за весь день ни один сотрудник Росгвардии не объяснял почему та или иная улица перекрыта. Он подчеркнул, что люди с дубинками вместо того, чтобы сослаться на какие-либо законы говорили, «потому что я так сказал».