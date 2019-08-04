Проявлением трусости, которой нет оправданий, назвал Дональд Трамп стрельбу в техасском городе Эль Пасо

Президент США написал в твиттере, что вместе со всей страной осуждает «этот акт ненависти». «Нет никаких причин или мотивов, которые когда-либо

оправдывали бы убийство невинных людей…», — подчеркнул глава государства.

Жертвами стрельбы в американском торговом центре стали 20 человек, еще 26 ранены. Задержан 21-летний подозреваемый. Дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

По данным американских СМИ, перед тем, как устроить бойню, преступник опубликовал в Twitter манифест в поддержку теракта в новозеландской мечети. Он заявил, что своими действиями защищает страну от иностранного «нашествия». Город, где произошла трагедия, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Мексиканцы часто туда ездят за покупками. Несколько граждан этой страны оказались в числе погибших и пострадавших.