Дело об отмывании около 1 млрд рублей возбуждено против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Следственный комитет утверждает, что некоторые сотрудники ФБК получили от третьих лиц суммы в рублях и в иностранной валюте, полученные преступным путем. Согласно материалам дела, сначала они вносились через столичные банкоматы Cash-In и Recycling на счета ряда банков, а затем переводились на счета фонда – и таким образом были легализованы. При этом в ведомстве говорят, что лишь планируют установить источники нелегальных средств и их объем. Чуть ранее собеседники интернет-издания «Проект» говорили, что следователи проверили счета ряда сотрудников ФБК и соратников его основателя, оппозиционера Алексея Навального. В частности, речь шла о бывшем руководителе его федерального штаба Леониде Волкове, экс-директоре фонда Романе Рубанове, руководителях нескольких отделов и бухгалтере, а также юристах Александре Помазуеве и Евгении Замятине. Издание также подчеркивало, что речь шла о переводах средств через счета сотрудников ФБК в «Альфа-банке», которые, по версии СК, могли поступать из-за рубежа.

Кто является фигурантом дела против ФБК, официально пока не сообщалось. В настоящий момент Навальный, а также директор фонда Иван Жданов отбывают административный арест.