В Москве состоялась очередная, уже четвертая крупная акция, связанная с выборами в Мосгордуму

Протестующие требуют регистрации независимых кандидатов, которым в этом отказали. Власти не согласовали митинг и шествие, поэтому акция проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу.

По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, однако полиция и Росгвардия их жестко задерживала. Всего, по данным проекта ОВД-Инфо, в центре Москвы было задержано 828 человек, в том числе подростки и журналисты.

В автозаке оказался и корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский. В интервью «Эху» он рассказал, что силовики к него украли документы.

Роменский подчеркнул, что сотрудники полиции никак не реагировали на его слова о том, что он выполнял редакционное задание.

К вечеру в основном всех задержанных отпустили после составления протоколов или под обязательство о явке. Но несколько человек были оставлены на ночь в полиции.

Слова в поддержку столичных протестующих прозвучали со сцены фестиваля Rhymes Show. Солидарность с задержанными выразил репер «Фейс».

Фестиваль проходил в Лужниках.