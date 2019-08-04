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06:30, 04 августа 2019

828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы

В их числе свыше 80 несовершеннолетних и полтора десятка журналистов. Такие данные приводит проект ОВД-Инфо. К вечеру в основном всех отпустили после составления протоколов или обязательства о явке. Однако, несколько человек оставили на ночь в отделах полиции.

Протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации в Мосгордуму. Власти акцию не согласовали, поэтому она проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу. По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.

В числе задержанных оказался и член ЛДПР Валерий Булыгин. Его повели в автозак прямо в эфире телеканала «Дождь», когда политик оценивал действия Росгвардии.

Ранее Булыгин отмечал, что не поддерживает действия протестующих.



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