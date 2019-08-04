Волейболистки сборной России проведут сегодня решающий матч в рамках отбора на Олимпиаду 2020 года

Волейболистки Южной Кореи изначально считались главными соперницами российской сборной. Не так давно команды встречались в рамках Лиги Наций. И тогда сборная России сумела добиться победы со счетом 3-1. Впрочем, на том турнире и те, и другие выглядели не лучшим образом.

По сравнению с той игрой состав российской команды заметно укрепился. Наталья Гончарова, Ирина Фетисова и Ирина Воронкова усилили на турнире в Калининграде игру наших прежде всего в атаке. Впрочем, по словам главного тренера Вадима Панкова, разница в классе между первой шестеркой и их сменой стала еще более заметной. И это – главная проблема перед сегодняшней встречей, которая начнется в 20 часов. Трансляция – на канале МАТЧ ТВ.

Накануне российские волейболистки встречались с командой Канады. Матч в Калининграде завершился со счетом 3-0 в пользу россиянок.