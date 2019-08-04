Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:00, 04 августа 2019

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в штате Техас не только трагедией, но и проявлением трусости

По его словам, он вместе со всеми в стране осуждает этот акт ненависти. «Не существует никаких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», — написал глава государства в «Твиттере».
Стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра «Сиело виста» в городе Эль-Пасо устроил 21-летний белый мужчина. Он задержан. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 ранены.
Дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.
По данным американских СМИ, перед тем, как устроить стрельбу, преступник опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт в новозеландской мечети. Он заявил, что своими действиями защищает страну от иностранного «нашествия». Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в числе погибших оказались трое граждан его страны, еще шестеро пострадали.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 257 6 32541 28.07
Kвойна, история, память, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 221 6 32687 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Блоги

Инга Кудрачева: Нас обоих просто били и возили по асфальту Всё его тело покрыто каким-то совершенно жутким количеством следов от ударов дубинок… К слову, когда Борис, уже будучи в автозаке, попросил вызвать «Скорую», ему отказали со словами «Тебя никто не бил»...

5 373 6 88824 28.07
Kполитика, акции, протесты, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Утро в ОВД Филевское… Меня с арестной статьей 20.5 (п. 6.1) отпустили до суда за раскрученную физиономию, а ребят запирают…

5 260 6 135121 28.07
Kмосква, выборы, протесты, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Сражение за новую Россию Что они чувствуют в этот момент, что думают, как оправдывают свою звериную жестокость и творимый ими беспредел? Я не верю, что туда набирают людей без совести…

5 58 6 27356 28.07
Kвыборы, митинги, власть, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У меня есть ощущение, что слишком подчеркивать мотив альтруизма, – это неправильно. Скорее всего потому, что это какое-то педалирование своей святости

5 69 6 9540 02.08
#слушать 01:45:29 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Если Навальный загнется, — даже если его молния поразит, то  это будет молния Путина и лично Путин, как и в случае с убийством Немцова – лично Путин будет всегда в этом виноват…

5 54 6 16869 28.07
#слушать 50:41 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 500 6 74248 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Блоги

+ Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…

5 41 6 6162 31.07
8читать ;смотреть
Kрф, пожары, лес, природа, экология, события
Блоги

+ СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…

5 215 6 33766 01.08
8читать ;смотреть
Kмитинги, росгвардия, аресты, ск, суды, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Здравомыслие по-прежнему в дефиците Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...

5 197 6 31687 03.08
Kпротесты, акции, выборы, москва, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 83 6 13634 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы»

Массовая пропаганда Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…

5 47 6 8263 31.07
Kобщество, история, власть, пропаганда, политика, мнения
Блоги

Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…

5 431 6 75400 01.08
Kмитинги, политика, общество, москва, гостиницы, рестораны, мнения
Блоги

ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…

5 67 6 12287 02.08
Kмитинги, общество, мнения
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как произойдет революция То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…

5 37 6 6779 01.08
Kполитика, протесты, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены Дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти

5 3 6 1550
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Все эти штуки типа честных выборов и свободы слова не просто лишние, они глубоко враждебные российской государственности, российскому патриотизму. И патриотизм всегда ампутирует их, всегда выдавит из себя, выгрызет…

5 65 6 112333 31.07
#слушать 50:42 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, события
Голосование
5 82 6 18423 30.07
Блоги

Семен Слепаков: Ощущение, что в этом классе обосралась учительница Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок…

5 361 6 412094 31.07
Kрф, пожары, протесты, события
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 317 6 391958 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7987849
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4143058

Сегодня в эфире