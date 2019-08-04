Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в штате Техас не только трагедией, но и проявлением трусости

По его словам, он вместе со всеми в стране осуждает этот акт ненависти. «Не существует никаких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», — написал глава государства в «Твиттере».

Стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра «Сиело виста» в городе Эль-Пасо устроил 21-летний белый мужчина. Он задержан. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 ранены.

Дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

По данным американских СМИ, перед тем, как устроить стрельбу, преступник опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт в новозеландской мечети. Он заявил, что своими действиями защищает страну от иностранного «нашествия». Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в числе погибших оказались трое граждан его страны, еще шестеро пострадали.