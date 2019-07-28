В Москве накануне прошла очередная акция протеста за свободные выборы

Как и предыдущая, она сопровождалась массовыми задержаниями – всего в автозаках оказалось 828 человек. Начало протестной акции было назначено на 14 часов на Бульварном кольце – от одного конкретного места решили отказаться, чтобы не дать полиции заранее его оцепить. Тем не менее, в центре столицы были введены беспрецедентные меры безопасности: власти задействовали тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, а над протестующими кружили вертолеты. Массовые задержания начались почти с самого начала: сотрудники полиции хватали случайных людей, часто применяя силу даже к тем, кто не сопротивлялся. Скоро счет задержанных пошел на сотни, в их числе было много журналистов и даже иностранцы. На выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов на Рождественском бульваре также была задержана Любовь Соболь. Кроме того, силовики полностью зачистили часть территории, включая Пушкинскую площадь.

Поведение людей в погонах на акции было неоправданно жестоким, это может привести к обострению протестов, — сказал «Эху» фигурант «болотного дела» Алексей Гаскаров.

Гаскаров добавил, что на этот раз людей вышло меньше, чем в прошлый, но численность акций еще может вырасти ближе к выборам.

Участники акций протеста в столице требуют допустить до выборов независимых кандидатов в Мосгордуму. Неделю назад в Москве задержали почти 1400 человек.