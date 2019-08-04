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05:06, 04 августа 2019

Юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь стала свидетелем по двум уголовным делам

Юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь стала свидетелем по двум уголовным делам — о воспрепятствовании работе избиркомов и о массовых беспорядках. Об этом она написала в твиттере после допроса в Следственном комитете. Туда ее доставили сразу после того, как Щербинский суд Москвы оштрафовал ее на 300 тысяч рублей из-за акции на Трубной площади, которая проходила 15 июля.



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