Почти 830 человек было задержано в центре Москвы в ходе акции за свободные выборы

В их числе свыше 80 несовершеннолетних, сообщает проект ОВД-Инфо. По его данным, в основном всех отпустили после составления протоколов или под обязательство о явке. Несколько человек оставлены на ночь в полиции. Не избежали этой участи и некоторые подростки. По крайней мере, один из них остается в ОВД «Таганский». Утром за ним должны приехать родители. Еще одного увезли из «Тропарево-Дегунино» в Центр временного содержания несовершеннолетних. С подростком в ОВД «Богородское» нет связи. Его родители в Саранске и не могут его забрать. Также известно, что молодого человека из «Пресни» увезли в больницу, после того, как он отказался называть свои данные, а в ОВД «Восточное Дегунино» криминалисты собирались взять у подростков слюну на анализ ДНК.