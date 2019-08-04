Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены

Такие данные сообщили власти и полиция штата. Дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти. В числе погибших оказались трое мексиканцев, еще шестеро пострадали, сказал в видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в преступлении 21-летний Патрик Крузиос перед тем, как устроить стрельбу, опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт в новозеландской мечети. Он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного «нашествия». Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.