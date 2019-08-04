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04:07, 04 августа 2019

ФК «Зенит» совместно с правоохранителями проведет расследование драки во время матча против «Краснодара»

Футбольный клуб «Зенит» совместно с правоохранительными органами проведет расследование инцидента с дракой во время матча чемпионата России против «Краснодара». Об этом сообщается на официальном сайте команды. Отмечается, что клуб сделает все возможное, чтобы стадион оставался безопасным для посещения
болельщиками. Ранее стало известно о столкновениях фанатов с ОМОНом у Зенит-Арены в Санкт-Петербурге. Силовики применили дубинки. Толпа скандировала «один за всех и все за одного». Матч завершился со счетом 1:1.



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