Несколько человек, задержанных в ходе акции за свободные выборы, оставлены на ночь в полиции

В их числе оказался несовершеннолетний. Он находится в ОВД «Таганский», сообщает проект ОВД-Инфо. Всего, по его данным, было задержано 828 человек. В основном всех отпустили после составления протоколов или под обязательство о явке.

Это была уже четвертая крупная акция, связанная с выборами в Мосгордуму. Протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. Власти не согласовали митинг и шествие, поэтому акция проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу, без определенного места сбора. По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, однако полиция и Росгвардия их жестко задерживала и избивала.