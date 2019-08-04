Дело о стрельбе Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти

ФБР будет прорабатывать это вместе с другими федеральными властями, сообщил глава полиции города Грег Аллен. Власти подтвердили гибель 20 человек, еще около трех десятков ранены. По сообщениям СМИ, ранения получили примерно 40 человек, многие из них находятся в критическом состоянии. По данным генконсульства России в Хьюстоне, россиян среди них нет. Полиция также подтвердила задержание подозреваемого – 21-летнего белого мужчины. Его имя официально не называется. Мотивы неизвестны. Глава полиции не уточнил, каким оружием пользовался преступник, отослав к публикациям в соцсетях, где тот изображен с АК-47. Аллен также подтвердил, что пока задержан всего один человек, который сам сдался полиции на месте происшествия.

Между тем, СМИ передают, что задержанный по подозрению в преступлении житель Далласа Патрик Крузиос перед тем, как устроить стрельбу в торговом центре на западе Техаса, опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт в мечети в новозеландском Крайстчерче. Он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного «нашествия» и выразил мнение, что от этого страдает культура и экономика США.