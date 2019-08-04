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03:06, 04 августа 2019

В Москве состоялась очередная, уже четвертая крупная акция, связанная с выборами в Мосгордуму

Протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. Власти не согласовали митинг и шествие, поэтому акция проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу, без определенного места сбора. По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, однако полиция начала их задерживать. Силовики действовали жестко, зачастую избивали участников акции, при том, что они не оказывали сопротивления. В автозаках оказывались и случайные прохожие. Всего, по данным проекта ОВД-Инфо, в центре Москвы было задержано 828 человек. К вечеру в основном всех отпустили после составления протоколов или под обязательство о явке. Но несколько человек оставлены на ночь в полиции.

Так, в ОВД «Арбат» всех собираются оставить на ночь, на них составляют протоколы о неповиновении требованию полицейских. Одного из задержанных угрозами заставили написать отказ от адвоката.

Все оппозиционные кандидаты, кроме Елены Русаковой, находятся под арестом или задержаны. Любовь Соболь, которая более 20 дней держит голодовку, задержали прямо перед началом акции. Ее допросили и оставили в качестве свидетеля по двум уголовным делам — о воспрепятствовании работе избиркомов и о массовых беспорядках.



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