Власти подтвердили гибель двадцати человек при стрельбе в супермаркете в американском городе Эль-Пасо

Двадцать человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Эль-Пасо. Более двух дюжин ранены, сказал в ходе пресс-конференции губернатор штата Техас Грег Эбботт. Как уточнил глава городской полиции Грег Аллен, число пострадавших составляет 26 человек. Полиция также подтвердила задержание подозреваемого – 21-летнего белого мужчины. О его мотивах пока неизвестно. Сейчас его допрашивают. Власти не называют имени стрелка, однако, по данным СМИ, это житель Далласа Патрик Крусиус.

Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что есть и еще один задержанный, однако неизвестно, какова его роль в случившемся. Телеканал также сообщал о 19 жертвах и 40 пострадавших. По сведениям генконсульства России в Хьюстоне, россиян среди них нет.