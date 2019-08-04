Еще одному участнику акции 27 июля предъявили обвинение в «массовых беспорядках»

Сергею Абаничеву вменяют бросание банки в сотрудника полиции за то, что он выбросил бумажный стакан. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, полиция ссылается на видео. Абаничев вину не признает. Он доставлен в изолятор временного содержания по Северо-Восточному административному округу. Ранее у него прошел обыск. В его квартире взломали дверь, изъяли телефон, загранпаспорт и одежду, передает телеканал «Дождь».