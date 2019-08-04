Несколько человек, задержанных в ходе акции за свободные выборы, остаются на ночь в полиции

По данным проекта ОВД Инфо, в отделе полиции «Доргомилово» оставлен Роман Максимов, у которого протокол о повторном нарушении на акции. В Печатниках остается Михаил Файто. На него составили протоколы о неповиновении полиции и нарушении правил проведения акции, пишет «Апология протеста».

В ОВД «Мещанское» остаются трое. Их имена не уточняются. Кроме того, один из задержанных в ОВД «Восточное Дегунино» сообщил, что находящийся там же юрист от ОВД-Инфо Алексей Лаптев не выходит на связь.

Два часа не выходит на связь и задержанный Дмитрий Лебединский. По данным проекта ОВД-Инфо, он находится в ОВД «Фили-Давыдково». Его первым вызвали на допрос к следователю, и с тех пор никакой информации о нём нет. В акции мужчина не участвовал.

По данным правозащитников, часть людей отпустили с протоколами о нарушении правил проведения акции. Их допросили как свидетелей по уголовному делу и изъяли у них телефоны. Других отпустили под обязательно о явке во вторник для составления протоколов. Отмечается, что все, кого допрашивали, отказались свидетельствовать против себя по 51-й статье Конституции.

В отделе «Тропарево-Никулино» следователь сказал, что больше не может задерживать людей, но им придется прийти в Следственный комитет, чтобы дать показания в качестве свидетелей по уголовному делу. Об этом ОВД-Инфо сообщил один из задержанных.

Всего накануне в центре Москвы было задержано 828 человек. Из них свыше 80 несовершеннолетние и полтора десятка журналистов. Такие данные приводит проект ОВД-Инфо. Известно о как минимум 18 пострадавших.