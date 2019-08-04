Полиция американского города Эль-Пасо официально подтвердила только одного погибшего при стрельбе в супермаркете, но признала, что жертв много. Точных данных о пострадавших тоже пока нет.

Полиция в своем Twitter заверила, что в других частях города угроз населению нет.

В свою очередь РИА Новости передает со ссылкой на представителей нескольких больниц, что в одной из них находится 11 человек, 9 — в критическом состоянии. В другую доставлено 13 взрослых и двое детей, их состояние не уточняется.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения. Задержан подозреваемый 21-летний мужчина из города Даллас. Есть и еще один задержанный, однако неизвестно, какова его роль в случившемся. Генконсульство России в Хьюстоне сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере о большом числе погибших. Он назвал дела плохими. Известно, что американский лидер уже обсудил случившееся с генпрокурором США Уильямом Баром, а также с губернатором Техаса Греггом Эбботом и заверил его в полной поддержке федерального правительства.