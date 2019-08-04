Столкновении фанатов с ОМОНом произошло у стадиона «Зенита» в Санкт-Петербурге

Это случилось во время матча 4-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на очевидцев. На видеокадрах можно увидеть, что силовики применяли дубинки в отношении болельщиков. Толпа скандировала лозунг «один за всех и все за одного». Также на видеокадрах можно заметить, как один из ОМОНовцев держится за лицо, вероятно, получив травму. О драке также в твиттере сообщил журналист издания «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин. Игра завершилась со счетом 1:1.