Юриста ФБК и кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь допросили в Следственном комитете

После этого она написала в твиттере, что проходит свидетелем сразу по двум уголовным делам — «о воспрепятствовании работе избиркомов» и «о массовых беспорядках», которое было возбуждено после акции 27 июля. Соболь повезли на допрос сразу после того, как Щербинский суд Москвы оштрафовал ее на 300 тысяч рублей по административной статье о повторном нарушении правил проведения митингов. Поводом стал протокол о митинге на Трубной площади 15 июля.