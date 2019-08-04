Около 830 человек задержаны в ходе акции за свободные выборы в центре Москвы. Из них свыше 80 несовершеннолетние и полтора десятка журналистов. Такие данные приводит проект ОВД-Инфо. Также известно о как минимум 18 пострадавших. Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции и неповиновение требованиям сотрудника полиции. Им грозят штрафы или до пятнадцати суток ареста. Сколько человек остаются ночь в отделах полиции, пока неизвестно.

В ОВД «Теплый Стан» полиция в присутствии адвоката Наталии Каплиной требует у каждого задержанного сдать образцы эпителия, угрожая тем, что отказавшихся повезут на освидетельствование. Более того, полиция заявляет, что может взять образцы и из половых органов, сообщает «Апология протеста». Кроме того, по словам правозащитников, полицейские кричит, что тех, кто откажется фотографироваться, будут раздевать догола.

Один из задержанных в ОВД «Восточное Дегунино» сообщает, что находящийся там же юрист от ОВД-Инфо Алексей Лаптев не выходит на связь. Помимо этого, в ОВД «Мещанское» полиция отказывается пропускать адвоката после того, как он вышел оттуда на улицу, мотивируя это тем, что требуется ордер. До этого он пробыл там 2 часа. Три находящихся в отделении задержанных остаются там на ночь.