Полиция американского города Эль-Пасо сообщила о «многочисленных жертвах» стрельбы на территории торгового центра

Стрельба на территории торгового центра «Сиело виста» в американском городе Эль-Пасо штата Техас привела к «многочисленным жертвам». Об этом заявил начальник пресс-службы полиции на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания Си-эн-эн. Он подчеркнул, что по подозрению в стрельбе задержан белый мужчина старше 20 лет. Информации о пострадавших россиянах на данный момент нет, говорится в «Твиттере» генконсульства России в Хьюстоне. Ранее телекомпания Эн-би-си сообщила со ссылкой на правоохранительные органы о 19 погибших и 40 раненых. Источники, близкие к расследованию, также рассказали телеканалу, что подозреваемого зовут Патрик Крузиус, ему 21 год, он из города Даллас. Задержан и еще один человек, однако неизвестно, какова его роль в произошедшем.