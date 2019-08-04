Z Архив новостей новости
5 3 6 66
00:00, 04 августа 2019

Правительство сегодня должно принять решение о начале строительства жилья для пострадавших от наводнения в Тулуне

Правительство сегодня должно принять решение о начале строительства жилья для пострадавших от наводнения в городе Тулун Иркутской области.

Без домов из-за наводнения остались тысячи жителей. Им срочно требуется жильё. Вице-премьер Виталий Мутко уверяет, что люди скоро его получат. Последние дни правительственная комиссия во главе с Мутко следила за тем, как восстанавливают пострадавшее жильё и социальные объекты. Чиновник обещал, что до конца этого дня все решения, необходимые для начала строительства нового жилья, будут приняты, передаёт Интерфакс. До 10 августа необходимо составить список объектов, которые должны быть восстановлены. Вместо детского сада и школы, разрушенных наводнением в Тулуне, построят новые здания на других участках, пообещал Мутко. Жителям города, которые хотят переехать в другие регионы, в ускоренном темпе выдадут сертификаты. Все социальные службы для решения вопросов пострадавших работают в оперативном режиме, заверил глава правительственной комиссии. Тулун последние дни переживает вторую волну наводнения. Возникла угроза нового прорыва дамбы. С конца июня из-за наводнений в Иркутской области погибли 25 человек, шестерых продолжают до сих пор искать.

На затопленных территориях Иркутской области власти также планируют ввести особый режим, запрещающий возведение жилья и социальных объектов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

«Яблоко» принципиально отказалась принимать участие в сегодняшних пикетах в поддержку незарегистрированных кандидатов «Мы не можем гарантировать безопасность, здоровье и жизнь наших сторонников», — говорится в Твиттере «Яблока»...

5 77 6 9001
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 255 6 32342 28.07
Kвойна, история, память, события
Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ведомство подозревает его сотрудников в отмывании около 1 млрд рублей…

5 79 6 10001
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 500 6 73956 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 221 6 32482 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Блоги

+ Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…

5 41 6 6133 31.07
8читать ;смотреть
Kрф, пожары, лес, природа, экология, события
Блоги

+ СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…

5 215 6 33674 01.08
8читать ;смотреть
Kмитинги, росгвардия, аресты, ск, суды, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Здравомыслие по-прежнему в дефиците Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...

5 173 6 27801 03.08
Kпротесты, акции, выборы, москва, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У меня есть ощущение, что слишком подчеркивать мотив альтруизма, – это неправильно. Скорее всего потому, что это какое-то педалирование своей святости

5 57 6 9255 02.08
#слушать 01:45:29 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Новости

В Москве проходит акция за честные выборы, перед ее началом задержали незарегистрированного кандидата в МГД Л.Соболь Это произошло, когда она выходила из своего избирательного штаба. Соболь сказала, что присоединяется к протестующим, села в такси…

5 37 6 5976
Новости

Пока трудно поверить, что у следствия есть достаточные доказательства для обвинения ФБК в отмывании денег Об этом сказал «Эху» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов…

5 34 6 5583
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 83 6 13623 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы»

Массовая пропаганда Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…

5 47 6 8248 31.07
Kобщество, история, власть, пропаганда, политика, мнения
Блоги

Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…

5 431 6 75242 01.08
Kмитинги, политика, общество, москва, гостиницы, рестораны, мнения
Блоги

ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…

5 68 6 12256 02.08
Kмитинги, общество, мнения
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как произойдет революция То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…

5 37 6 6709 01.08
Kполитика, протесты, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Полиция и Росгвардия стягивают дополнительные силы в центр Москвы Там сегодня должна пройти акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму…

5 57 6 17189
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Все эти штуки типа честных выборов и свободы слова не просто лишние, они глубоко враждебные российской государственности, российскому патриотизму. И патриотизм всегда ампутирует их, всегда выдавит из себя, выгрызет…

5 65 6 111661 31.07
#слушать 50:42 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, события
Голосование
5 82 6 18208 30.07
Блоги

Семен Слепаков: Ощущение, что в этом классе обосралась учительница Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок…

5 358 6 410179 31.07
Kрф, пожары, протесты, события
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 317 6 390396 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7986910
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4142852

Сегодня в эфире