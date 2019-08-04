«Зенит» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Краснодаром»

В Санкт-Петербурге завершился центральный матч четвертого тура российской футбольной Премьер-Лиги. Игра закончилась со счетом 1-1. Уже в добавленное время нападающий питерской команды Артем Дзюба после грубой ошибки вышел один на один с вратарем и удачно пробил по воротам. За десять минут до этого счет был открыт комичным образом: «Краснодар» повел благодаря автоголу Дугласа Сантоса, который случайно переправил мяч в сетку, когда отдавал пас головой своему голкиперу. В итоге ничья.