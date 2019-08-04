Переходный Военный совет Судана и оппозиция намерены сегодня подписать конституционную декларацию

Она, как ожидается, позволит преодолеть многомесячный политический кризис в стране и обеспечить возможность перехода власти от военных к гражданским лицам.

В документе, который намерены подписать переходные власти и оппозиция Судана, перечислены временные органы власти и отношения между ними. Об этом со ссылкой на декларацию сообщает агентство Reuters. По его данным, в ней также определена роль спецслужб – разведки, а также Сил быстрой поддержки, которые считаются наиболее влиятельным военизированным формированием. Их, как отмечается, будет контролировать главнокомандование суданской армии, в то время как служба разведки должна будет, по документу, подчиняться правительству, а также новому органу власти – Суверенному совету. О его создании переходные военные власти Судана и оппозиция договорились еще в начале июля. Этот орган будет сформирован сроком на 3 года из пяти гражданских лиц, которых выберет оппозиционный альянс «За свободу и перемены», и пяти представителей Военного совета. Еще один человек должен быть одобрен обеими сторонами. В результате, согласно конституционной декларации, переходный Военный совет должен быть распущен.

В апреле армия Судана отстранила от власти президента Омара аль-Башира, правившего почти 30 лет. Это произошло после многомесячных акций протеста на фоне тяжелого экономического кризиса. При этом военные взяли власть в свои руки и приостановили действие конституции, чему противилась гражданская оппозиция.