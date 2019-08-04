Противоречивая информация о жертвах приходит из Техаса, где в торговом центре неизвестные открыли стрельбу

Местный телеканал KFOX со ссылкой на полицию сообщает о 10 погибших и 30 раненных, в тоже время в интервью другому телеканалу полицейский рассказал о 18 жертвах. На трагедию в твиттере отреагировал Дональд Трамп, написав, в том числе о «множестве погибших».

Мэр города Эль-Пасо сообщил о задержании трех подозреваемых в нападении. Об их мотивах ничего не сообщается. Полиция оцепила район происшествия.