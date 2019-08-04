В Москве накануне прошла очередная акция протеста за свободные выборы

Как и предыдущая, она сопровождалась массовыми задержаниями – всего в автозаках оказалось 828 человек.

Начало протестной акции было назначено на 14 часов на Бульварном кольце – от одного конкретного места решили отказаться, чтобы не дать полиции заранее его оцепить. Тем не менее, в центре столицы были введены беспрецедентные меры безопасности: власти задействовали тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, а над протестующими кружили вертолеты. Массовые задержания начались почти с самого начала: сотрудники полиции хватали случайных людей, часто применяя силу даже к тем, кто не сопротивлялся. Скоро счет задержанных пошел на сотни, в их числе было много журналистов и даже иностранцы. На выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов на Рождественском бульваре также была задержана Любовь Соболь. Кроме того, силовики полностью зачистили часть территории, включая Пушкинскую площадь.

Участники акций протеста в столице требуют допустить до выборов независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Неделю назад в Москве задержали почти 1400 человек.