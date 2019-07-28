После акции за свободные выборы в центре Москвы, в отделениях находятся десятки несовершеннолетних

Об этом ТАСС рассказал детский омбудсмен Евгений Бунимович. Всего в ходе прогулки людей по Бульварному кольцу в автозаки попало более 820 человек – такие данные приводит «ОВД-Инфо». Один из тех, кого задержали — член СПЧ Игорь Каляпин, — после освобождения сказал «Эху Москвы», что произошедшее в центре города вообще нельзя было назвать митингом. Каляпин добавил, что за весь день ни один сотрудник Росгвардии не объяснил, почему та или иная улица перекрыта. Он подчеркнул, что вместо того, чтобы сослаться на какие-то законы, силовики говорили «потому что я так сказал».