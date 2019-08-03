Несколько человек погибли в результате стрельбы в американском штате Техас

Еще по меньшей мере 18 ранены – передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Подозреваемые – по некоторым данным несколько человек – задержаны.

Нападение произошло в сетевом магазине Walmart, расположенном на территории торгового центра. Очевидцы рассказывают о том, что видели как минимум двух человек с оружием и слышали десятки выстрелов. Жителям пока рекомендовали избегать района, где произошел инцидент.