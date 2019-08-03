В торговом центре Техаса была стрельба, есть жертвы

Подозреваемые в стрельбе, открытой в субботу в одном из торговых центров американского города Эль-Пасо (штат Техас), задержаны. Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники. По ее данным, под стражей находятся несколько человек. Как отмечает Си-эн-эн, жертвами стрельбы также стали несколько человек. Официально данная информация не подтверждена. До этого местный филиал телекомпании Эн-би-си со ссылкой на источники в правоохранительных органах информировал о том, что при стрельбе в Техасе пострадали не менее 18 человек. Ранее правоохранительные органы сообщали, что проверяют информацию об инциденте с применением огнестрельного оружия в районе торгового центра Cielo Vista («Сиело виста») в Эль-Пасо. Очевидцы заявили телекомпании Си-би-эс о том, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов.